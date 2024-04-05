31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Akşener'in istifa sinyali vermesi, İYİ Parti içinde dikkate değer bir gelişme olarak yankı buldu. Meral Akşener, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarını değerlendirdiği bir basın toplantısında, "Sandıklardan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir. İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Her zaman yaptığımız gibi, seçim sonuçlarına ilişkin muhasebelerimizi ve özeleştirilerimizi yapacağız. Nitekim, tam da bu sebeple; en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız" şeklinde konuştu.

Meral Akşener'in istifa sinyali vermesinin ardından İYİ Parti içinde bir hareketlilik başladı. İddialara yanıt olarak yapılan açıklamada, parti yönetiminin 27 Nisan tarihinde olağanüstü seçimli kongre yapılacağı duyuruldu. Bu kongre, partinin geleceği ve iç dinamikleri açısından kritik bir öneme sahip olacak gibi görünüyor. Akşener'in istifasıyla birlikte partinin yeni bir döneme girmesi beklenirken, kongrede alınacak kararlar ve yapılacak seçimler, İYİ Parti'nin politik yol haritasını belirlemede belirleyici olacaktır.

