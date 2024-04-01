İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin geleceğine dair önemli bir adım atarak, olağanüstü seçimli kongre kararı aldığını duyurdu. Akşener, partisinin ve ülkenin geleceğini şekillendirecek adımları atmaya hazır olduklarını vurguladı.

Akşener'in yaptığı açıklamada, 31 Mart seçim sonuçlarının tüm siyasi partilere önemli mesajlar verdiğini belirtti. Milletin artık değişim istediğini ve bu değişimin ekonomi üzerinden en güçlü şekilde ifade edildiğini dile getirdi. "Rahmetli Demirel'in unutulmaz sözlerini hatırlatıp ‘Tencere her iktidarı sallar' demiştik. Artık bu çağrıların karşılık bulduğunu görmek istiyoruz." ifadeleriyle Akşener, milletin sesinin partilerinin yolunu belirlemede kilit bir unsur olduğunu vurguladı.

İYİ Parti'nin aldığı olağanüstü kongre kararıyla ilgili konuşan Akşener, demokrasinin temel prensipleri gereği her konunun tartışılabilir olduğunu ancak tek tartışılamaz noktanın seçmenin iradesi olduğunu dile getirdi. Milletin son seçimlerde İYİ Parti'ye 1 il, 23 ilçe ve 7 belde olmak üzere toplamda 31 yerde desteğini gösterdiğini belirten Akşener, bu desteğin kendileri için büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Akşener, milletin seçimlere katılımında yaşanan düşüşün siyasi arenada dikkate alınması gereken önemli bir gösterge olduğunu ifade etti. Milletin kutuplaştırmalardan ve suni kavgalardan sıkıldığını, artık gerçek çözümler istediğini vurgulayan Akşener, ekonomik kriz ve adaletsizliklere karşı milletin sabrının taştığını belirtti.

Siyaset kurumunun, halkın sandıkta verdiği mesajı doğru bir şekilde okuması gerektiğine dikkat çeken Akşener, İYİ Parti olarak bu sorumluluğun bilincinde olduklarını ve milletin gösterdiği istikamette ilerleyeceklerini belirtti. "En kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayarak, milletimizin beklentilerine uygun bir yol haritası çizeceğiz." diyen Akşener, partisinin geleceğini şekillendirecek adımları atmaya kararlı olduklarını ifade etti.