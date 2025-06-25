Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından İstanbul’un Güngören ilçesinde yapımı tamamlanan 768 konut ve 30 iş yerinden oluşan toplam 798 bağımsız bölüm, yarın düzenlenecek törenle hak sahiplerine teslim edilecek.

“1930 Konut Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni”ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılması bekleniyor.

1132 bağımsız bölümün temeli atılacak

Tören kapsamında ayrıca 1077’si konut, 55’i iş yeri olmak üzere 1132 bağımsız bölümün de temeli atılacak. Böylece bölgede dönüşüm süreci hız kazanacak.

Güngören Millet Bahçesi hizmete açılıyor

Aynı gün, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan Güngören Millet Bahçesi de resmen açılacak.

Yaklaşık 35 bin 655 metrekare alanda projelendirilen millet bahçesi, çevre sakinlerine yeşil alanlar, spor sahaları ve sosyal donatılar sunacak.

Millet bahçesinde şu bölümler yer alıyor:

Çocuk oyun alanları

Tematik bahçeler

Etkinlik ve spor alanları

Yürüyüş ve bisiklet yolları

Balo salonu ve millet kıraathanesi

144 araçlık otopark, ibadethane ve büfe