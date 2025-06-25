Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.

World Forum Binası’nda gerçekleşen görüşme, basına kapalı olarak yapıldı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve NATO gündemindeki konuların ele alındığı değerlendiriliyor.

Üst düzey heyet görüşmede hazır bulundu

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da katıldı.

Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer liderlerle de temaslarını sürdürmesi bekleniyor.