Türkiye tarafından Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine gönderilen 4 adet Kirpi II zırhlı araç, başkent Saraybosna’daki Rajlovac Askeri Kışlası’nda düzenlenen törenle teslim edildi.

Törene Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Askeri Ataşe Albay Murat Kul, BMC yetkilileri ve askeri temsilciler katıldı.

Helez: “Modern ordu yolunda önemli bir adım”

Savunma Bakanı Zukan Helez, Türkiye’den gelen ekipmanın ilk kez sıfır ve modern üretim olduğunu belirterek, “Kirpi II, dünyadaki en güvenilir zırhlı araçlardan biri. Bu teslimat, ordumuzun çağdaş seviyelere ulaşmasında önemli bir gelişme” dedi.

Türkiye’den daha önce ASELSAN üretimi KANGAL anti-drone sistemini de teslim aldıklarını hatırlatan Helez, Bayraktar TB2 tedarik sürecinin sürdüğünü ve Türkiye’nin Bosna Hersek’in en önemli savunma ortaklarından biri haline geldiğini vurguladı.

Akseki: “Kirpi II, yüzde 100 Türk üretimi”

Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Kirpi II araçlarının Türk savunma sanayiinin geldiği noktayı temsil ettiğini belirterek, “Bu araçlar mayın ve pusuya karşı yüksek koruma sağlıyor. Bosna Hersek’in askeri kapasitesine ciddi katkı sunacak” dedi.

Akseki, Türkiye’nin Bosna Hersek’in toprak bütünlüğü ve istikrarına verdiği desteğin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, “Bu iş birlikleri iki ülke arasındaki dostluğun bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı.

Teslim protokolü imzalandı

Törenin sonunda, Savunma Bakanı Zukan Helez ve BMC yetkilisi Erdem Can Özdemir arasında araç teslim protokolü imzalandı. Kirpi II araçları, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri envanterine resmen katıldı.