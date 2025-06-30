Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mayıs ayı iş gücü verilerini değerlendirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan, işsizlik oranının son 25 aydır tek haneli rakamlarda seyrettiğini ve mayıs ayında bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 8,4’e gerilediğini duyurdu.

İşsiz sayısı 2 milyon 972 bine düştü

Verilere göre mayıs ayında işsiz sayısı 69 bin kişi azalarak 2 milyon 972 bin kişiye geriledi. Genç işsizlik oranı da aynı dönemde 0,3 puan düşüşle yüzde 15,4 seviyesine indi.

İstihdamda artış sürüyor

İstihdam sayısı, mayıs ayında 100 bin kişi artarak 32 milyon 519 bin kişiye yükseldi. Aynı dönemde istihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 49’a ulaştı. İş gücüne katılım da 31 bin kişi artarak toplam iş gücü 35 milyon 491 bin kişiye çıktı.

“Politikalar olumlu sonuç veriyor”

Bakan Işıkhan, “Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejimizin iş gücü piyasasında da olumlu yansımalarını görmeye devam ediyoruz. Temel hedefimiz kalıcı ve kapsayıcı istihdam artışı sağlamak” dedi.