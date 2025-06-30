Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan orman yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyürken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Karaali mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangına hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgedeki rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla yayılma riski taşıdığı belirtildi.

Ekipler yerleşim alanlarında önlem aldı

Yangının yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler öncelikle çevre güvenliğini sağladı. Olası tahliyelere karşı hazırlık yapıldı.

Bölgeye yönlendirilen söndürme helikopterleri, arazözler ve kara ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Mücadele gece boyunca sürebilir

Yangının seyrine göre ekiplerin müdahalesinin gece boyunca da devam edebileceği belirtiliyor. Yetkililer, vatandaşların yangın bölgesine yaklaşmaması ve güvenlik uyarılarına dikkat etmesi çağrısında bulundu.

Yangının kontrol altına alınıp alınmadığına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.