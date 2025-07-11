İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği son saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı. Saldırılar hem karadan hem denizden düzenlenirken, sivil yerleşim alanları doğrudan hedef alındı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın aktardığı bilgilere göre, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeybatısında yer alan Es-Satl bölgesi İsrail güçlerinin hedefi oldu. Saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Topçu ve hava saldırıları aralıksız sürüyor

Sağlık yetkilileri, İsrail savaş gemilerinin Gazze kentini denizden bombaladığını, kuzeybatıdaki Es-Saftavi Mahallesi’nin ise ağır topçu atışlarına maruz kaldığını bildirdi. Gazze’nin Zeytun Mahallesi’nde ise Quadcopter tipi insansız hava aracından sivil grubun üzerine bomba atılması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Evler yıkıldı, can kaybı artıyor

Yerel kaynaklara göre, İsrail ordusu Gazze'nin birçok mahallesinde Filistinlilere ait evleri bombalayarak yıktı. Saldırılarda çok sayıda bina yerle bir olurken, enkaz altında kalan sivillere ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Gazze’deki sağlık yetkilileri, saldırılarda yaralananların durumuna ilişkin net bilgi vermezken, bazı yaralıların hayati tehlikesi olduğu belirtildi.