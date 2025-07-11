Ankara'nın Çubuk ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile tırın kavşakta çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, Çubuk-Ankara kara yolu Güldarpı Mahallesi Kavşağı’nda meydana geldi. F.Y. yönetimindeki 06 FM 6472 plakalı ambulans, S.A. idaresindeki 34 KKM 701 plakalı tırla henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Ambulanstaki hasta ve yakınları yaralandı

Kazada ambulans sürücüsü F.Y., sağlık çalışanları M.B. ve C.Y., hasta yakını N.T. ile kimliği henüz açıklanmayan hasta yaralandı. Yaralılar için bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ankara’daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlatırken, çarpışmanın nedeni yapılacak teknik analiz sonrası netleşecek.