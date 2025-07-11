Adıyamanlı Perizade Saygı, devlet destekleriyle büyüttüğü tekstil fabrikasında 100 kişiyi istihdam ederek ürettiği ürünleri Asya, Ortadoğu ve Kafkasya’ya ihraç ediyor. 6 Şubat depremlerinde büyük acılar yaşamasına rağmen pes etmeyen Saygı, girişimcilik yolculuğuyla örnek bir başarı hikâyesi yazdı.

Tekstil sektörüne 2017 yılında lojistik müdürü olarak adım atan 33 yaşındaki Saygı, 2022’de memleketi Adıyaman’da kendi markasını kurarak üretime başladı. 2023’te işini büyütme kararı alan girişimci, Erzurum’da 4 bin metrekarelik bir alana tekstil fabrikası kurarak üretim kapasitesini genişletti.

Depreme rağmen yılmadı, tek başına devam etti

2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesinden 35 kişiyi kaybeden Saygı, bu zorlu süreçte ortaklarının fabrikadan çekilmesiyle üretim tesisini tek başına devraldı. Tüm sorumluluğu üstlenerek ayakta kalan Saygı, kadın istihdamı odaklı çalışmalarıyla dikkat çekti.

Devlet desteğiyle 23 yeni makine aldı

2024 yılında KOSGEB’in iş geliştirme desteğinden yararlanan Saygı, 2 milyon 300 bin lira değerinde 23 makine aldı. Bugüne kadar toplamda yaklaşık 6 milyon lira devlet desteğiyle üretim ağını genişletti.

“Devletimizin kıymetli destekleriyle bu noktaya geldim” diyen Saygı, girişimci olmak isteyen kadınlara da çağrıda bulunarak, “Devlet desteklerinden mutlaka faydalanın, adım attığınızda önünüz açılıyor” ifadelerini kullandı.

Hedef: 300 kişilik istihdam

Kadın ve çocuk giyimine odaklanan üretimle ihracata yönelen Saygı, şu anda yüzde 95’i kadın olan 100 kişilik kadrosuyla günlük 2 bin adet üretim yapıyor. Yeni hedefi ise ikinci bir organize sanayi bölgesinde 8 bin metrekarelik bir alanda 300 kişiye istihdam sağlamak.

“Kadınların hayatına dokunmak gurur verici”

Erzurum’dan ulusal ve uluslararası markalara üretim yaptığını belirten Saygı, “Kadın olmaktan kaynaklı zorluklar yaşıyorum ama yürüttüğüm bu işten gurur duyuyorum. Bu coğrafyada kadınların hayatına dokunmak, onları üretime katmak benim için büyük mutluluk” dedi.