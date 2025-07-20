İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeybatısındaki Sudaniye bölgesinde insani yardım alabilmek için bekleyen sivilleri hedef aldı. Zırhlı araçlardan açılan ateş ve topçu saldırıları sonucu 73 kişi hayatını kaybetti, 150’den fazla Filistinli yaralandı.

Görgü tanıkları ve hastane kaynaklarının aktardığına göre, sabah saatlerinden bu yana İsrail ordusu, insani yardım noktalarında toplanan sivillere doğrudan saldırdı. Yardım kuyruklarında hedef alınan sivillerin büyük kısmı Gazze’nin kuzeyinde yaşamını yitirdi.

Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Hastanelere 73 kişinin cansız bedeni ulaştı. 150’den fazla yaralı tedavi altına alındı. Ölümlerden 67’si Gazze’nin kuzeyindeki saldırılarda gerçekleşti.” denildi.

Yardım noktaları yeniden hedefte

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail’in yardım bekleyen sivillere yönelik saldırılarının sistematik hale geldiğine dikkat çekti. 27 Mayıs’tan bu yana benzer saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 995’e, yaralananların ise 6 bin 11’e ulaştığı bildirildi.

Hastanelerde felaket boyutu

Bölgedeki hastane kaynakları, sağlık altyapısının çökme noktasına geldiğini ve çok sayıda yaralının aynı anda hastanelere getirildiğini ifade etti. Yakıt, ilaç ve temel sağlık malzemesi sıkıntısının sürdüğü Gazze’de hastane çalışanları olağanüstü koşullarda hizmet vermeye çalışıyor.

İsrail'in aylardır sürdürdüğü abluka ve bombardımanlar, hem sağlık sistemini çökertti hem de insani yardım girişlerini engelleyerek bölgede derin bir kriz yarattı.