Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları kapsamında düzenlenen Marmaris-Kıbrıs etabı, 20 Temmuz'da verilen startla başladı.

Yarışın bu ayağı, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51. yıl dönümüne ithafen düzenlenirken, sporcular 340 deniz millik zorlu parkurda 25 Temmuz’a kadar mücadele edecek.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen yarışlarda, DHL Express ana sponsor olarak yer alıyor.

Kıbrıs rotasında barışa ve özgürlüğe yelken açıldı

Yarışın startı Marmaris Körfezi'nde düzenlenen törenle verildi. Törene Kaymakam Nurullah Kaya, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski ve Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın katıldı.

Startın ardından 150 sporcu denize açıldı. Yarışın sonunda kazanan takıma, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi öğrencileri tarafından tasarlanan özel kupa takdim edilecek.

Yarışlar KKTC'nin bağımsızlığına ve Mavi Vatan’a vurgu yapıyor

Yarışlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına saygı, barış ve özgürlüğe bağlılık ile “Mavi Vatan” vurgusuyla dikkat çekiyor. Bu anlamda sporun, diplomatik ve milli değerlerle iç içe sunulduğu nadir etkinliklerden biri olarak öne çıkıyor.

İstanbul Açık Deniz Yat Yarışı Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, kasım ayında da Marmaris-Karpaz hattında bir yarış planlandığını belirtti.