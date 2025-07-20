Türk savunma sanayisinin özgün mühendislik çözümleri, mikro ölçekte büyük işler başarıyor. Elektromekanik hareket sistemleri alanında çalışan ANDAR, yerli ve milli çözümleriyle insanlı-insansız hava araçları ve akıllı mühimmatlarda kritik görevler üstleniyor.

IDEF 2025 kapsamında sergilenecek ürünlerin başında gelen mikro eyleyici sistemler, hem saha başarısı hem mühendislik kalitesiyle dikkat çekiyor. 2012’den bu yana faaliyet gösteren firma, elektrik motoru, sürücü, dişli kutusu, sensör ve yazılım gibi tüm bileşenleri kendi bünyesinde geliştirerek kompakt, yüksek performanslı sistemler üretiyor.

İHA’lardan milli jet projelerine geniş kullanım

ANDAR’ın geliştirdiği sistemler, ANKA, GÖKBEY, HÜRKUŞ, HÜRJET, ATAK ve KAAN gibi kritik platformlarda aktif olarak görev yapıyor. Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa gibi ülkelerdeki projelere ihracat başarısı da elde edilmiş durumda.

Geliştirilen GSE110 mini servo eyleyici, sadece 8 mm çapında olmasına rağmen üç servo motoru aynı anda kontrol edebiliyor. Bu kompakt yapı, güdümlü mühimmatlarda ve mikro platformlarda önemli avantaj sağlıyor.

Kanat kontrolünden roket yönlendirmeye

GSE110, kanatçık kontrolü, itki yönlendirme gibi görevlerde yüksek tepki hızı ve hassasiyet sunuyor. Diğer önemli ürünlerden Four Fin Angle Control Actuator, dört yüzeyli yönlendirme sistemlerinde yüksek manevra kabiliyeti sağlıyor.

HÜRKUŞ için özel olarak geliştirilen SSA101 Kanatçık Kontrol Sistemi ise yalpa manevralarını kontrol ederek uçuş performansını artırıyor. Zamanla modüler hale getirilen bu sistem, farklı hava platformlarına entegre edilebilecek esnekliğe kavuştu.

Milimetrenin bindelik hassasiyetiyle üretim

ANDAR, milimetrenin bindelik dilimlerine inen toleranslarla üretim yapıyor. Yeni faaliyete geçen üretim tesisi; hassas sarım, ısıl işlem, elektromekanik montaj ve kalite kontrol gibi tüm süreçleri bünyesinde barındırıyor.

Tüm bu altyapı, ürünlerin yalnızca yerli değil aynı zamanda uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde geliştirilmesini sağlıyor. AS9100 kalite belgesine sahip firma, test süreçleriyle birlikte uçtan uca güvenli ve verimli çözümler sunuyor.

Yerli teknolojinin sessiz kahramanları

ANDAR, elektromekanik sistemlerde hem teknik derinliği hem de yüksek hassasiyetli üretimiyle savunma sanayisinde sessiz bir güç olarak öne çıkıyor. IDEF 2025’te sergilenecek ürünler, Türkiye’nin bu alandaki yerli kabiliyetlerinin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serecek.