İsrail, iletişim altyapısını güçlendirmek amacıyla "Dror 1" adlı uydusunu uzaya gönderdi. Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketine ait Falcon 9 roketiyle gerçekleştirilen fırlatma, ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden yapıldı.

15 yıl görev yapacak

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) tarafından geliştirilen Dror 1 uydusunun 15 yıl boyunca aktif görevde kalacağı açıklandı. İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre uydu, başta güvenlik birimleri olmak üzere çeşitli devlet kurumlarına haberleşme desteği sağlayacak.

Özel altyapıya bağımlılık bitecek

Yeni uydu ile İsrail’in, haberleşme alanında özel şirketlerin altyapılarına olan bağımlılığını önemli ölçüde azaltması hedefleniyor. Dror 1’in, stratejik iletişim güvenliği açısından kritik bir adım olduğu vurgulanıyor.

Maliyeti 200 milyon dolar

İsrail'in önde gelen ekonomi gazetelerinden Globes, Dror 1 uydusunun yaklaşık 200 milyon dolara mal olduğunu aktardı. Projenin doğrudan İsrail hükümetinin talebiyle geliştirildiği belirtildi.

Geçmişte başarısız bir girişim olmuştu

İsrail daha önce, 2016 yılında yine SpaceX ile iş birliği içinde Amos 6 adlı başka bir iletişim uydusunu fırlatmayı planlamış, ancak Falcon 9 roketinin fırlatma öncesi infilak etmesi nedeniyle girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Bu kez başarılı geçen fırlatma ile İsrail, hem teknolojik kapasitesini hem de uzaydaki stratejik pozisyonunu güçlendirmeyi amaçlıyor.