Türkiye’de 11 Temmuz’da elektrik üretimi, tüketimi geçti. Toplam üretim 1 milyon 86 bin 148 megavatsaat, tüketim ise 1 milyon 79 bin 353 megavatsaat olarak kaydedildi.

Tüketimde zirve akşam saatlerinde görüldü

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, gün içinde en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 654 megavatsaatle saat 21.00’de, en düşük tüketim ise 36 bin 513 megavatsaatle saat 07.00’de gerçekleşti.

Üretimin kaynağına ithal kömür ve doğalgaz yön verdi

Günlük üretimde kaynaklara göre dağılım şu şekilde oldu:

İthal kömür santralleri yüzde 21,6 ile ilk sırada

Doğalgaz santralleri yüzde 20,3 ile ikinci sırada

Barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 14,3 ile üçüncü sırada yer aldı

Veriler, yaz aylarında artan elektrik talebinin fosil yakıtlı santrallerden karşılandığını ortaya koydu.

Elektrik ihracatı, ithalatın iki katına çıktı

Aynı gün içinde Türkiye 14 bin 50 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 355 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. Böylece dış ticaret dengesi Türkiye lehine şekillendi.