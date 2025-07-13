İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 28 Filistinli yaşamını yitirdi. Bombardımanlarda çok sayıda sivil de yaralandı.

AA muhabirinin hastane kaynakları ve görgü tanıklarına dayandırdığı bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzey, orta ve güney bölgelerinde çok sayıda noktayı hedef aldı. Saldırıların sivil yerleşim alanlarına yönelik olması dikkat çekti.

Nusayrat Kampı’nda ev ve su kuyusu bombalandı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı yakınlarındaki Es-Sevarihe bölgesinde bir evi vurdu. Bu saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Aynı bölgede halkın su ihtiyacını karşıladığı bir noktaya düzenlenen hava saldırısında ise 6’sı çocuk 8 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı. Saldırının hemen ardından olay yerinde büyük bir panik yaşandı.

Gazze kentinde birden fazla nokta hedef alındı

Gazze kentinde bir eve düzenlenen saldırıda 6 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Es-Sabra Mahallesi’nde bir binayı hedef alan bombardımanda ise 2 kişi hayatını kaybetti.

Filistinli sağlık ekiplerinin bölgede aralıksız şekilde arama kurtarma çalışması yürüttüğü bildirildi.

Han Yunus’ta çadırlara hava saldırısı

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında, yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlar İsrail hava saldırılarının hedefi oldu. Bu saldırıda da en az 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Tuffah Mahallesi'nde binalar yıkıldı

Filistin haber ajansı WAFA’ya göre İsrail ordusu, Gazze kentindeki Tuffah Mahallesi’nde çok sayıda binayı patlayıcılarla havaya uçurdu. Olayla ilgili ölü ve yaralı sayısına dair net bilgi paylaşılmadı.

Gazze’ye yönelik saldırıların yoğunluğu her geçen gün artarken, sivil can kaybı da derinleşiyor. Uluslararası çağrılara rağmen bölgede ateşkes sağlanamıyor.