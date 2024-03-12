Türkiye İş Kurumu resmi internet sitesi üzerinden bir son dakika duyurusu yayınladı. Bu doğrultuda TYP (Toplum Yararına Programlar) işçi alımı yapılacağı belirtildi. İŞKUR üzerindeki işe alım duyurularında, TYP işçi alımının kaymakamlık ve okullara yapılacağı söylendi.

HANGİ İLLERDE TYP ALIMI YAPILIYOR?

TYP işçi alımı Antalya, Adıyaman, Bolu, İstanbul, Karaman, Bayburt, Bitlis, Manisa ve Giresun illerinde yapılıyor. Diğer iller için de önümüzdeki günlerde işçi alımı ilanları yapılması bekleniyor.

TYP BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

TYP personel alımı ilanlarına başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. TYP personel alımına başvuru yapacak olan vatandaşların belirtilen formları eksiksiz olarak doldurması beklenmekte.