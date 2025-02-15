Deha Dizisinde Büyük Hesaplaşma! İskender, Devran’a Ağır Bir Ders Vermeye Hazırlanıyor

Show TV’nin büyük ilgi gören dizisi Deha, 20. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Ay Yapım imzalı dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve heyecan dolu sahneleriyle büyük yankı uyandırdı. Devran’ın cinayet suçlamasıyla gözaltına alınması, olayların seyrini tamamen değiştirirken, İskender’in ona verdiği tepki izleyicileri şaşırtacak.

İskender ve Kuduz’dan Şaşırtan İş Birliği

Fragmanda en dikkat çeken sahnelerden biri, İskender’in Devran’a karşı bir oyun kurmak için Kuduz’la iş birliği yapması oldu. İskender’in Devran’a nasıl bir ders vereceği ve bu hamlenin nelere yol açacağı büyük bir merak konusu.

Öte yandan, Devran’ın gözaltına alınması ailesini ve çevresindekileri şok ederken, İskender’in onu kurtarmak için yapacakları ve bu süreçteki planı da dizinin yeni bölümünü daha da ilgi çekici hale getiriyor.

Devran’ın Suçsuzluğu Kanıtlanacak mı?

Cinayet suçlamasıyla karşı karşıya kalan Devran, içinden çıkılması zor bir durumda. Ancak İskender’in hamlesi, Devran’ın suçsuzluğunu ispatlamak için mi yoksa ona unutulmaz bir ders vermek için mi yapılacak? Kuduz’la yapılan anlaşma, yeni bir kaosun fitilini ateşleyebilir.

Öte yandan, dizinin diğer karakterleri de bu süreçte farklı yönlerde ilerlemeye devam ediyor. Melek ve Cihan arasındaki gerilim, Sevilay’ın yaşadığı ikilemler ve Tahsin’in yaptığı yeni hamleler, 20. bölümde tansiyonu yükseltecek anlara sahne olacak.

Deha’nın Güçlü Oyuncu Kadrosu

Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla dikkat çeken Deha dizisinin kadrosunda şu isimler yer alıyor:

📌 Aras Bulut İynemli

📌 Uğur Polat

📌 Taner Ölmez

📌 Onur Saylak

📌 Melis Sezen

📌 Seda Akman

📌 Zuhal Gencer

📌 Emel Göksu

📌 Taner Rumeli

📌 Umutcan Ütebay

📌 Eylül Ersöz

📌 Oğulcan Arman Uslu

📌 Abdurrahman Yunusoğlu

📌 Çağrı Atakan

📌 Ali Berge

Damla Serim’in yazdığı ve Umut Aral’ın yönettiği dizi, heyecan verici hikayesiyle her hafta izleyicilere aksiyon ve dram dolu anlar yaşatmaya devam ediyor.

Yeni Bölümde Neler Olacak?

📌 Devran, cinayet suçlamasıyla gözaltına alınıyor.

📌 İskender, Kuduz ile iş birliği yaparak Devran’a büyük bir ders vermeye hazırlanıyor.

📌 İskender’in planı Devran’ın lehine mi, aleyhine mi işleyecek?

📌 Sevilay ve Nuh arasında yaşanan büyük kriz nasıl sonuçlanacak?

Deha, yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

