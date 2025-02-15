Siyah Kalp’in 21. Bölümünde Gerilim Tırmanıyor!

Show TV’nin büyük ilgi gören dizisi Siyah Kalp, geçtiğimiz Perşembe akşamı 20. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Heyecan dolu sahneleri ve sürükleyici hikayesiyle izleyicilerden tam not alan dizi, #SiyahKalp etiketiyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yeni bölüm fragmanında ise tansiyonun daha da yükseleceği sinyalleri verildi.

20. Bölümde Neler Oldu?

Bünyamin’in geçmişin hesabını sormasıyla dizideki dengeler değişmeye başladı. Samet’in yıllardır sakladığı büyük sırrın ortaya çıkması, aile içinde büyük çatışmalara yol açtı. Bünyamin yalnızca Samet’e değil, aynı zamanda Sumru ve Nihayet’e de öfkeli sözler sarf etti.

Sağlık sorunları yaşayan Samet, hastaneye kaldırıldı. Doktorlar acil böbrek nakline ihtiyacı olduğunu belirtti. Tek umudu, Bünyamin’in bağış yapmasıydı. Ancak Bünyamin, belirlediği koşulların kabul edilmesi halinde nakli gerçekleştireceğini söyledi. Cihan, şartları yerine getirerek operasyonun gerçekleşmesini sağladı ve Samet sağlığına kavuştu.

Fakat Samet’in hastaneden çıktıktan sonra yaptığı ilk iş, Nihayet’i konaktan göndermek istemek oldu. Ancak Bünyamin ve torunları, Nihayet’in konakta kalması için ona destek verdi. Öte yandan Nuh, Sevilay’a sürpriz bir evlenme teklifi yaptı. Ancak ikili arasındaki tartışma, Sevilay’ı derinden etkiledi.

Melek ve Cihan arasındaki aşk yeniden alevlenirken, Melek aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Cihan, bebeğinin kalp atışlarını duyunca gözyaşlarını tutamadı.

Bu sırada Samet, otelinin adının değiştirildiğini öğrenince büyük bir öfkeye kapıldı. Tahsin’i karşısında bulan Samet, tabelayı değiştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Tahsin’in son hamlesi ise herkesi şoke etti: Şansalan Konağı’nı satın aldığını açıkladı!

21. Bölümde Neler Olacak?

Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve fragman büyük yankı uyandırdı. Melek, iki aile arasındaki husumetin sona ermesini isterken, Tahsin ile görüşerek barış için bir adım atıyor. Ancak Nuh, bu duruma karşı çıkıyor ve aile içindeki gerilimi artırıyor.

Sevilay ve Sumru da barış için çaba gösterirken, Samet’in tepkisi sert oluyor. Özellikle konaktan çıkmak zorunda kalmaları fikri, Samet ve Hikmet için büyük bir darbe oluyor. Yeni bölümde, bu büyük yüzleşmelerin nasıl sonuçlanacağı büyük bir merak konusu.

Siyah Kalp Dizisinin Kadrosunda Kimler Var?

Dizinin güçlü kadrosunda birçok başarılı isim yer alıyor:

📌 Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet).

Yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın otururken, senaryo Yıldız Tunç tarafından kaleme alınıyor.

Siyah Kalp, Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak!