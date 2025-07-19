Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Terörsüz Türkiye” vizyonuyla birlikte artık teröre değil üretime, istihdama ve kalkınmaya odaklanacaklarını söyledi. Bitlis’in Tatvan ilçesinde düzenlenen “Türkiye Yüzyılı’nda Çalışma Hayatı Buluşmaları” programında konuşan Işıkhan, Türkiye'nin artık yeni bir döneme girdiğini vurguladı.

“Türkiye barışla yükselecek, kardeşlikle büyüyecek”

Bakan Işıkhan, “Bundan sonra enerjimizi terörle mücadeleye değil, üretime, kalkınmaya, huzura harcayacağız. Türkiye barışla yükselecek, kardeşlikle büyüyecek ve hep birlikte kazanacağız.” dedi. Terörle mücadelede büyük bedeller ödendiğini hatırlatan Işıkhan, “Bu ülke artık terörü değil kalkınmayı konuşmak istiyor” ifadelerini kullandı.

Bölgede istihdam ve üretim artacak

TRB-2 Bölgesi'ndeki (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) istihdam verilerini paylaşan Işıkhan, Bitlis'te 2025 Mayıs sonu itibarıyla 36 bini aşkın kişinin İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildiğini, aktif sigortalı çalışan sayısının ise 71 bin 665’e ulaştığını açıkladı.

Bitlis’te 2002’den bugüne kadar 13 binin üzerinde iş yerinin SGK ve İŞKUR teşviklerinden yararlandığını ve 2,1 milyar liradan fazla teşvik sağlandığını belirten Işıkhan, “Özellikle genç nüfusu iş gücüne kazandırmak için destek mekanizmalarımızı güçlendiriyoruz” dedi.

“Görünmez duvarları yıktık”

Türkiye’nin terörle mücadelesini sadece silahla değil, siyaset, hukuk ve diplomasiyle yürüttüğünü kaydeden Bakan Işıkhan, “Devlet ile millet arasına örülen görünmez duvarları birer birer yıktık. Bugün ulaştığımız ‘Terörsüz Türkiye’ vizyonu; milletin cesareti, devletin kararlılığı ve liderliğin iradesiyle hayata geçiyor.” dedi.

“Namlular sustu, makinelerin sesi yükselecek”

Yeni dönemde üretim, yatırım ve istihdamın öncelikli alanlar olacağını söyleyen Işıkhan, “Bugün namluların sustuğu yerde makinelerin sesi yükselecek. Bu bölge artık Türkiye’nin yeni üretim üssü olacak. Gabar’da artan petrol üretimimiz bunun göstergesi” dedi.

Vali ve milletvekili yatırımları anlattı

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kentte 70’e yakın fabrikanın üretim yaptığını belirtirken, Bitlis’in turizm potansiyeline de dikkat çekti. AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ise, “Bitlis'e 23 yılda birçok eser kazandırıldı. Gençlerimize iş ve aş sağlamak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Programa Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları da katıldı.