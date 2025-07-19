Yaz aylarının en çok tüketilen meyvelerinden karpuz, hijyen kurallarına uyulmadan tüketildiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, karpuzun kabuğunda bakteri barınabileceğini belirterek, kesilmeden önce mutlaka sabunlu ve sıcak suyla yıkanması gerektiğini vurguladı.

Toprağa temas eden bir meyve

Prof. Dr. Göral, karpuzun yetiştiği ortam nedeniyle toprağa doğrudan temas ettiğini ve taşıma ile satış süreçlerinde birçok yüzeyle temas ettiğini hatırlattı. Bu yüzden karpuz kabuğunun üzerinde ciddi oranda bakteri barınabileceğini belirten Göral, “Kesim sırasında bıçakla bu bakteriler iç kısma taşınabilir ve gıda zehirlenmesine yol açabilir” dedi.

Sabunlu ve sıcak suyla yıkayın

Göral, karpuzu kesmeden önce sabunlu ve sıcak suyla yıkamanın önemine dikkat çekerek, “Evde, markette, piknikte… Karpuz birçok yere temas ediyor. Kesimden önce hijyenik koşullar sağlanmalı. Eller, bıçak ve kesme tahtası da mutlaka temiz olmalı” ifadelerini kullandı.

Kesilmiş karpuz bekletilmemeli

Kesilen karpuzun açık havada en fazla bir saat, normal koşullarda ise iki saat içinde tüketilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Göral, sıcak ortamlarda bakterilerin hızla çoğaldığını belirterek özellikle piknik gibi dış mekanlarda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Zehirlenme belirtileri birkaç saat içinde başlıyor

Karpuz kaynaklı zehirlenmelerin genellikle birkaç saat içinde bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı ve ateşle kendini gösterdiğini ifade eden Göral, “Bazı vakalar hafif geçerken, özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf bireyler için daha ciddi sonuçlar doğurabiliyor” dedi.

“Karpuzdan korkmayın, kurallara uyun”

Göral, karpuzun yaz aylarında su, şeker ve vitamin içeriğiyle sağlıklı bir alternatif olduğunu hatırlatarak, “Karpuzdan korkmayın, sadece hijyen kurallarına uyun” çağrısında bulundu.