Milyonlarca adayın merakla beklediği 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, sonuçlarını “https://ykssonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle sorgulayabiliyor. Tercih işlemleri ise 30 Temmuz – 11 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Sonuç belgelerinde neler var?

ÖSYM’nin açıkladığı sonuç belgelerinde, adayların TYT, AYT ve YDT puanları, başarı sıralamaları ve yerleştirme puanları yer alıyor. Adaylar sonuçlara hem internet üzerinden hem de ÖSYM mobil uygulaması aracılığıyla erişebiliyor.

YKS 2025 şampiyonları belli oldu

Açıklanan sonuçlara göre:

TYT ve AYT Sayısal birincisi : Ahmet Eren Özyurtseven (Gaziantep Nizip Fen Lisesi)

AYT Sözel ve Eşit Ağırlık birincisi: Muhammed İsmail Kuşat (Bursa Özel Tan Fen Lisesi)

Yabancı Dil Testi (YDT) birincileri:

Almanca : Elif Yılmaz (İstanbul Erkek Lisesi)

Arapça : Abdulvahab Burro (Tofaş Fen Lisesi / Bursa)

Fransızca : Arda Eren Kartal (Galatasaray Lisesi)

İngilizce : Mehmet Sarak (İzmir Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi) Çiftçi hesaplarına 1,7 milyar lira yatırılıyor İçeriği Görüntüle

Rusça: Ediz Doğan Karakoç (Haydarpaşa Lisesi)

Kadın adayların katılım oranı daha yüksek

TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım verilerine göre kadın adayların oranı erkeklerden daha fazla oldu:

TYT’ye katılım: Kadınlarda %93,26 – Erkeklerde %90,19

AYT’ye katılım: Kadınlarda %92,12 – Erkeklerde %87,48

YDT’ye katılım: Kadınlarda %76,86 – Erkeklerde %66,11

439 binden fazla aday sınava girmedi

TYT’ye başvuran 2.560.649 adaydan 209.008 ’i sınava katılmadı.

AYT’ye başvuran 1.721.057 adaydan 171.117 ’si sınava girmedi.

YDT’ye başvuran 215.451 adaydan 59.411’i sınava katılmadı.

Sınav soru sayıları ve iptal edilen soru olmadı

2025-YKS’de toplam 680 soru yöneltildi. Üç oturumda da iptal edilen herhangi bir soru olmadı.

TYT : 120 soru, 165 dakika

AYT : 160 soru, 180 dakika

YDT: 80 soru, 120 dakika

Tercih süreci başlıyor

YKS sonuçlarını öğrenen adaylar için sıradaki aşama tercih dönemi olacak. 30 Temmuz’da başlayacak tercih işlemleri, 11 Ağustos’ta sona erecek. Adayların tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapmaları gerekiyor.