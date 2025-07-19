Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde motosiklet hırsızlığına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalıntı motosikletleri parçalayıp satışa sunan çeteye yönelik iki iş yerine baskın düzenledi.

Çalıntı motosikletleri satıyorlardı

Vali Hasan Şıldak’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, motosiklet hırsızlığı yapan şüphelilerin bu araçların şase numaralarını kazıdıktan sonra satışa çıkardığı belirlendi. Şüphelilere ait iki farklı iş yerine operasyon düzenlendi.

35 motosiklet ve çalıntı plaka ele geçirildi

Yapılan aramalarda dikkat çeken sayıda usulsüz motosiklet tespit edildi. Ele geçirilenler arasında:

16 hurdaya çıkarılmış motosiklet

12 tescilsiz motosiklet

2 çalıntı motosiklet

2 şase numarası kazınmış motosiklet

2 trafikten men edilmiş motosiklet

1 hacizli-yakalamalı motosiklet

1 çalıntı plaka yer aldı.

"Örgüt kurmak" suçundan işlem başlatıldı

Toplamda 7 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi. Gözaltındaki zanlılarla ilgili adli süreç devam ederken, olayla bağlantılı başka kişilere ulaşmak için soruşturma genişletildi.