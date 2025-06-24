İran’ın kuzeyinde yer alan Mazenderan eyaletine bağlı Babul ve Babulser kentlerinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. Hazar Denizi kıyısındaki bölgede hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiği aktarıldı.

İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı’na göre, gece saatlerinde duyulan patlamaların ardından bölge halkı tedirginlik yaşadı. Saldırının kaynağı ya da hedef alınan yer hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hava savunma sistemi devreye girdi

Yerel kaynaklara göre, patlama seslerinin ardından İran hava savunma sistemleri otomatik olarak aktif hale geldi. Ancak sistemin neye karşılık verdiği ya da herhangi bir hava aracı veya füzenin tespit edilip edilmediği hakkında bilgi verilmedi.

Öte yandan, sosyal medyada Tahran’ın kuzeyinden de benzer patlama seslerinin geldiğine dair iddialar dolaşıyor. Bu iddialar henüz yetkililer tarafından doğrulanmadı.

İsrail saldırıyı doğruladı, “sınırlı ve sembolik” dedi

İsrail tarafından yapılan resmi açıklamalarda, İran’a yönelik saldırıların gerçekleştiği doğrulandı. Tel Aviv yönetimi bu saldırıların “sınırlı” ve “sembolik” boyutta olduğunu ifade etti. İsrail kaynakları saldırının detaylarına ilişkin daha fazla bilgi paylaşmazken, dikkatlerin ateşkes sürecine yöneldiği görülüyor.

Ateşkes açıklamaları ve karşılıklı suçlamalar

ABD Başkanı Donald Trump, gece saatlerinde İsrail ile İran arasında ateşkesin sağlanacağını duyurdu. İsrail de bu çağrıyı kabul ettiğini açıkladı ve ateşkesin sabah saat 07.00’de başlayacağı bildirildi.

Ancak ateşkes ilanından sonra İsrail, İran’dan füze atıldığını iddia etti. İsrail Savunma Bakanı’nın bu iddialar üzerine İran’a saldırı emri verdiği açıklandı. İran Genelkurmay Başkanlığı ise bu iddiayı kesin bir dille yalanladı ve ülkeden herhangi bir füze fırlatılmadığını belirtti.

Gerginlik devam ediyor

Tüm bu gelişmeler, İsrail ile İran arasındaki tansiyonun düşmediğini, aksine karşılıklı güvensizliğin sürdüğünü gösteriyor. İran’ın kuzeyindeki patlama sesleri ve hava savunma sistemlerinin aktif hale gelmesi, olası yeni gerilimlerin habercisi olarak yorumlanıyor.