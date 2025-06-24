ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasında sağlanan ateşkesin taraflarca ihlal edildiğini açıkladı. Hollanda’daki NATO Zirvesi’ne hareketinden önce Beyaz Saray’da konuşan Trump, saldırıların sürmesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

“İsrail’den memnun değilim”

Açıklamasında her iki tarafın da ateşkese uymadığını belirten Trump, “İran da İsrail de ateşkesi bozdu. İsrail’den memnun değilim.” ifadelerini kullandı. Trump’ın bu sözleri, Washington yönetiminin Tel Aviv’e yönelik tutumunda dikkat çekici bir ton değişikliği olarak değerlendirildi.

Ateşkese rağmen gerilim sürüyor

Trump, önceki gün yaptığı açıklamada tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu. Saat 07.00 itibarıyla başlaması planlanan ateşkese rağmen İsrail, İran’dan füze atıldığını öne sürmüş ve İran’a saldırı emri vermişti. İran ise bu iddiaları yalanladı.

Taraflar arasında ateşkese rağmen karşılıklı suçlamalar ve saldırı iddiaları devam ederken, bölgede tansiyonun yeniden yükselebileceğine yönelik endişeler artıyor.