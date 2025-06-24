Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi" için Hollanda’ya hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, İsrail ve İran arasında sağlanan ateşkese ilişkin önemli mesajlar verdi.

“Ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz”

Açıklamasında, iki taraf arasında ateşkes sağlandığına dair haberleri memnuniyetle karşıladıklarını belirten Erdoğan, “Tarafları ateşkese riayet etmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Uluslararası hukuku ve diplomasi önceliğimizi sürdüreceğiz”

Türkiye’nin, uluslararası hukuk çerçevesinde, barış ve istikrarı önceleyen tavrını kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan, diplomasiye verilen önemi yineledi. Erdoğan, Türkiye’nin bu süreçte yapıcı ve çözüm odaklı duruşunu sürdüreceğini kaydetti.

NATO Zirvesi için Hollanda’ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, burada bölgesel gelişmeleri ve güvenlik başlıklarını da gündeme taşıması bekleniyor.