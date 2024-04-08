Kerkük-Ceyhan petrol boru hattı, Irak'ın Türkiye'ye sağladığı petrol sevkiyatında kritik bir rol oynamak üzere tekrar devreye alınıyor. Irak, günlük 350 bin varil petrol kapasitesine sahip bu boru hattını onararak ve iyileştirerek, Kerkük-Ceyhan hattını tekrar işler hale getirmeyi planlıyor.

Irak Petrol Bakan Yardımcısı Basim Mohammed'in Reuters'a verdiği bilgilere göre, Türkiye'ye yönelik günlük 350 bin varil petrol taşıma kapasitesine sahip boru hattının onarımı başlatıldı. Tamamlanması hedeflenen bu onarım çalışmalarıyla birlikte, Irak'ın Türkiye'ye olan petrol sevkiyatı önemli ölçüde artırılacak ve enerji ticareti yeniden canlanacak.

Bununla birlikte, Bloomberg HT'nin raporlarına göre, uzun süredir kullanılmayan Kerkük-Ceyhan boru hattının tekrar işler hale getirilme kararı alındı. Bu karar, özellikle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden gelen ve uzun süredir kapalı olan alternatif bir boru hattının görüşmeleri durduğu için kullanılamaz durumda bulunan bir alternatif rota sağlayacak.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileri ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmış değiller. Ancak, boru hattının onarılması ve faaliyete geçirilmesi, Irak ve Türkiye arasındaki enerji ticaretinde önemli bir dönüm noktası olabilir. Bu girişim, bölgedeki enerji kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını ve ekonomik işbirliğini artırarak, bölgesel istikrarın güçlenmesine katkı sağlayabilir.

