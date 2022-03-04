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İnterneti de Gözlemleyenler Var
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Teknoloji - - Editör: M. İlker ALPKAYA

İnterneti de Gözlemleyenler Var

Türkiye'deki internet ekosisteminin takibe alacak, açıklar varsa bulup işaret edecek ve internetin sosyalş, ekonomik ve çevresel etkileri hakkında raporlar hazırlayacak Gözlemevi, toplumda eleştirel teknoloji okuryazarlığının geliştirilmesine yönelik eğitimler ve atölyelerde düzenleyecek.

Türkiye'deki internet ekosisteminin takibe alacak, açıklar varsa bulup işaret edecek ve internetin sosyalş, ekonomik ve çevresel etkileri hakkında raporlar hazırlayacak Gözlemevi, toplumda eleştirel teknoloji okuryazarlığının geliştirilmesine yönelik eğitimler ve atölyelerde düzenleyecek.

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Merkez'in ilk çalışması da olan 'İnternette Politika Boşlukları; Aralıktan Sızan Şiddet' başlıklı rapor ise bugün yayınlandı. Türkiye'deki internet ekosisteminde şiddetin izini süren rapor, teknoloji firmalarının politikalardaki açıkları ve uygulamalardaki eksikliklerin şiddete nasıl davetiye çakartığını çarpıcı sonuçlarla anlatıyor.

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Facebook ve Twitter gibi sosyal ağ sitelerinde şiddeti teşvik eden reklanların örneklendiği raporda, Google'daki politika açığını kullanan bazı yetişkin sitelerinin, çocuğun cinsel istismarı niteliğini tanımlayan başlık ve yönlendirmeleri tıklama tuzağı amacıyla kullandığını da tespit ediyor.
Rapora ulaşmak isteyenler 'internette Politika Boşlukları: Aralıktan Sızan Şiddet başlıklı raporu gozlemevi.io adresinden elde edebilirler.


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