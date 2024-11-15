Siyah Bere: Dünya Tarihinin İlk Tank Dizisi İzleyiciyle Buluşuyor

TRT’nin dijital platformu tabii, yeni orijinal yapımı "Siyah Bere" ile dünya dizi tarihine adını yazdırmaya hazırlanıyor. Hikayesinin merkezine bir muharebe tankını koyarak “ilk tank dizisi” unvanını kazanan bu yapım, dört cesur tankçının tehlikelerle dolu görevlerini ve duygusal yolculuklarını ekrana taşıyacak.

Gerçekçi ve Duygusal Bir Askeri Hikâye

Başrollerini İlhan Şen ve Özge Gürel’in üstlendiği dizide, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin cesur askerlerinin operasyonlarına ve dostluklarına tanıklık edileceği vurgulanıyor. İlhan Şen, tank komutanı Volkan karakterine hayat verirken; Özge Gürel ise psikolog Nilgün karakterini canlandırıyor. Dizinin senaryosu Barış Erdoğan tarafından yazılırken, yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın oturuyor.

TRT’nin “İzlediğine Değsin” sloganıyla yeni sezonuna güçlü bir başlangıç yaptığı tabii platformu, bu yapımla izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Türk askerinin savaşçı ruhunu, dayanışmasını ve zorlu koşullar altında bile kaybetmedikleri insani değerlerini ön plana çıkaran “Siyah Bere,” savaş alanından eve dönüş hikayesini gerçekçi çatışma sahneleriyle birlikte işleyecek.

40 Gerçek Tank Kullanıldı

Dizinin çekimlerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarında kullanılan 40 adet M60T tankı yer aldı. Bu detay, prodüksiyonun ne kadar iddialı olduğunu gözler önüne seriyor. Gerçekçi sahneler, hem izleyicilere güçlü bir görsel şölen sunacak hem de duygusal boyutuyla iz bırakacak bir hikâye anlatacak.

Yıldızlarla Dolu Kadro

İlhan Şen ve Özge Gürel’in yanı sıra, dizinin oyuncu kadrosunda Saygın Soysal, Erkan Sever, Doğukan Polat, Osman Albayrak, Seyit Nizam Yılmaz, Açelya Devrim Yılhan ve Yiğit Yalkın gibi başarılı isimler yer alıyor. Oyuncuların performansları, hikayenin güçlü anlatımıyla birleşerek unutulmaz bir yapım yaratmayı vaat ediyor.

Türk Dizileri İçin Yeni Bir Sayfa

“Siyah Bere” yalnızca bir askeri dizi değil, aynı zamanda dünya dizi tarihinde de bir ilke imza atıyor. Hikayesiyle Türk dizilerinin uluslararası alandaki konumunu güçlendirmesi beklenen yapım, izleyicilere savaşın ortasında umut, dostluk ve cesaret dolu bir hikâye sunacak.

Yakında tabii’de

Çekimlerine başlanan ve büyük bir heyecanla beklenen dizi, çok yakında TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden izleyiciyle buluşacak. Gerek senaryosu gerekse görsel efektleriyle büyük ses getirmesi beklenen yapım, dizi dünyasında yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.