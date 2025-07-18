Türk savunma sanayisinin en prestijli etkinliklerinden biri olan IDEF 2025, bu yıl 1400’ü aşkın firma ve 99 ülkeden heyetlerin katılımıyla rekor düzeyde bir organizasyona sahne olacak. 22-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek fuar, sektörün tüm profesyonelleri için buluşma noktası olacak.

TSKGV Genel Müdürü Bilal Topçu, Savunma Sanayi Başkanlığı’nda düzenlediği toplantıda, IDEF 2025’e ilişkin hazırlıkları ve katılım detaylarını basın mensuplarıyla paylaştı. Topçu, yerli 900’ün üzerinde, yabancı ise 44 ülkeden 400’den fazla firmanın fuara katılacağını duyurdu. Bu kapsamda toplam firma sayısı 1400’ü aşacak.

99 ülkeden 219 heyet IDEF’te olacak

Topçu, “Fuarımıza devlet davetlisi olarak 99 ülke ve uluslararası kuruluştan, 219 heyet ve 937 heyet üyesi katılıyor,” diyerek IDEF’in uluslararası ölçekteki önemine dikkat çekti. Savunma ve güvenlik alanlarında, ürün tanıtımı ve işbirlikleri için en büyük platformlardan biri haline gelen fuar, bu yıl katılım ve etkinlik açısından kapsamını daha da genişletiyor.

Fuar organizasyonu dijital sistemlerle yönetiliyor

Hazırlıklara 1,5 yıl önce başladıklarını belirten Topçu, tüm organizasyon sürecinin dijitalleştirildiğini söyledi. Katılımcılar, heyetler ve ziyaretçiler için fuar yönetim sistemi, katılımcı portalı ve mobil uygulamalar devreye alındı. Bu sayede fuar deneyimi daha pratik ve kullanıcı dostu hale getirildi.

ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve HAVELSAN farklı salonlara ayrılıyor

Bu yıl bir ilk olarak, TSKGV bünyesindeki ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve HAVELSAN firmaları aynı salonda değil, farklı salonlara dağıtılacak. Bu uygulamayla fuar ziyaretçilerinin sirkülasyonunun daha dengeli olması hedefleniyor.

IDEF Port ve yeni etkinlikler öne çıkıyor

Fuarın dikkat çeken yeniliklerinden biri de deniz platformlarına özel hazırlanan IDEF Port olacak. Ataköy Marina’da konumlandırılacak etkinlikte 14 deniz platformu sergilenecek. Küçük deniz araçları ve insansız sistemlerin yanı sıra TCG Anadolu gibi büyük savaş gemileri de ziyaretçilere açık olacak.

Bunlara ek olarak, fuar süresince tematik salonlarda hava, kara ve deniz araçları, elektronik sistemler, mühimmat ve güvenlik ekipmanları tanıtılacak. Startuplar ve genç girişimciler için “Defenders of Tomorrow” etkinliği ile üniversite öğrencilerine de yer verilecek.

Fuarın en önemli buluşma alanlarından biri de katılımcı firma temsilcileri ile resmi heyetleri bir araya getirecek “Network Summit” olacak.