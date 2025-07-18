Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni ve bağlı camilerin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin huzur ve istikrar vizyonuna dikkat çekerek “Bölgemizin üzerine barış güneşinin doğmasına kimse engel olamayacak” dedi.

İstanbul Levent’teki Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesinde konuşan Erdoğan, "Şehit ve gazilerimizden emanet aldığımız bu toprakları daha da güçlendirerek geleceğe taşımak görevimizdir. Terörsüz bir Türkiye ve terörsüz bir bölge hedefiyle kararlı şekilde ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

“Türk milleti tarih yazmaya devam ediyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünün savaş konseptini biz belirliyoruz. İç cephimizi tahkim ederken, birlik ve beraberliğimizi de güçlendiriyoruz. Bize ömür biçenlerin çoğu tarih oldu ama biz dimdik ayaktayız, tarih yazmaya devam ediyoruz" dedi.

Konuşmasında bölge barışı ve Türkiye’nin rolü vurgusu yapan Erdoğan, geniş coğrafyada istikrar, adalet, özgürlük ve işbirliği temelinde yeni bir dönemin kapısını aralamak istediklerini söyledi.

Milli Savunma Üniversitesi’nde 9 cami ibadete açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezuniyet töreni öncesinde Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde yapımı tamamlanan 9 caminin açılışını gerçekleştirdi. Aralarında Yalova, Balıkesir ve İzmir’de bulunan camiler canlı bağlantıyla hizmete açıldı.

Açılışı yapılan camiler şöyle:

MSÜ Rektörlük Camisi (İstanbul) – 864 kişilik

Kara Astsubay MYO Camisi (Balıkesir) – 1183 kişilik

Deniz Astsubay MYO Camisi (Yalova) – 725 kişilik

Hava Astsubay MYO Camisi (İzmir) – 1043 kişilik

İzmir Kara Harp Okulu ATAT Komutanlığı Camisi

MSÜ Maltepe Yerleşkesi Camisi

“Rabbim bizi mabetsiz, ezansız bırakmasın”

Camilerin Selçuklu mimarisiyle inşa edildiğini belirten Erdoğan, "Bu camilerde edilecek duaların ve okunacak ezanların milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Rabbim bizi sevgisiz, susuz, vatansız, aynı zamanda mabetsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın" dedi.

Açılışta İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş dua ederken, kurdele kesiminin ardından makaslar günün anısına katılımcılara hediye edildi.