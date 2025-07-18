Tiyatro, sinema ve dizi dünyasının tanınan isimlerinden Mehmet Ali Tuncer, geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı için Beykoz Paşabahçe Merkez Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazında Tuncer’in ailesi taziyeleri kabul etti. Sanat ve kültür camiasından birçok ismin katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı.

Sanat camiası yalnız bırakmadı

Törene, müzisyenler Eşref Ziya ve Murat Polat ile oyuncular Ahmet Yenilmez, Mehmet Usta, Sabri Arafatoğlu, Dursun Ali Erzincanlı, Celal Al, Engin Kut, Birol Cürgül, Fatih Mehmet Koç, Hakan Hüseyin Gül, Asalet Durmuş, Fulya Bilginer, Mesut İlik, yapımcı Bilal Arıoğlu ve yazar İsrafil Kuralay katıldı.

Cenaze namazının ardından Mehmet Ali Tuncer’in naaşı, Beykoz Akbaba Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Tiyatrodan televizyona uzanan bir kariyer

1968 yılında İstanbul’da doğan Mehmet Ali Tuncer, tiyatroya ilkokul yıllarında başladı. 1985’te Ulvi Alacakaptan, Hasan Nail Canat, Hüseyin Goncagül ve İbrahim Sadri gibi isimlerle sahneye çıktı. “The İmam”, “Sultanın Sırrı”, “Konstantin'in Şifreleri”, “Dur Yolcu”, “Aşkımızda Ölüm Var” gibi yapımlarda yer aldı.

Televizyon izleyicisinin ise özellikle “Aşkın Yolculuğu Yunus Emre” dizisindeki Boluluzade Ali Taygu karakteriyle hatırladığı sanatçı, ayrıca “Deli Yürek” ve “Çarli İş Başında” dizilerinde de rol aldı.

Tiyatroda da “Sanat Manat’a Karşı” ve “Efendi Hayrettin Süperstar” adlı oyunlarda sahne alan Tuncer, sanatıyla iz bırakan isimler arasında yer aldı.