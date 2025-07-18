Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Komşular köyünde yaşayan 19 yaşındaki milli sporcu Berrin Tazıcı, wushu kung fu branşında Türkiye şampiyonluklarının ardından Balkan arenasında da altın madalya kazandı. Şimdi ise hedefini daha da büyüttü: Dünya şampiyonluğu.

İlk kez milli forma giydiği 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Avrasya Kupası’nda, sanda 56 kilo büyük kadınlar kategorisinde altın madalya kazanan Berrin, yıl sonunda ABD’de düzenlenmesi planlanan dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

Spor hayatı bir tesadüfle başladı

Wushu sporuna yaklaşık bir yıl önce, arkadaşlarını izlemek için gittiği antrenmanda antrenör Bekir Kaya ile tanışarak başlayan Berrin, kısa sürede Türkiye’de iki şampiyonluk elde etti. Gösterdiği gelişim sayesinde milli takıma seçildi ve Balkan Şampiyonası’nda ilk uluslararası deneyiminde zirveye çıktı.

“Milli formayla altın madalya almak gurur verici”

Başarılarının kendisine büyük motivasyon kazandırdığını belirten Berrin Tazıcı, “İlk kez milli formayla yarıştım ve altın madalya kazandım. Bu benim için çok kıymetli. Hem spor yapıyor hem çalışıyorum, zor olsa da emeklerimin karşılığını alıyorum. Şimdi hedefim dünya şampiyonu olmak” dedi.

Antrenöründen tam destek: ‘Şampiyon olacağım demişti’

Berrin’in antrenörü Bekir Kaya da genç sporcunun potansiyeline dikkat çekerek, “İlk geldiğinde ‘şampiyon olacağım’ dedi, sözünü tuttu. Çalışkan, disiplinli ve yetenekli. Dünya şampiyonasında da iyi sonuçlar alacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

ABD’deki dünya şampiyonasına hazırlıklarını köyde sürdüren Berrin, azmi ve hedefleriyle Türk sporunun yükselen yıldızları arasında yer alıyor.