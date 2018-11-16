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İcradan aldığı araba başına bela oldu
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Yaşam - - Editör: Ali Özgün ÖZ

İcradan aldığı araba başına bela oldu

Batman'da icra dairesinin ihalesiyle satılan otomobil çalıntı çıktı. Otomobil için değerinden daha fazla masraf yapan sahibi, mahkeme masraflarını da ödeyecek.

Antalya'da yaşayan Vedat Oğuz isimli genç, Batman'da icra dairesinden aldığı otomobilin çalıntı çıkması üzerine hayatının şokunu yaşadı. Otomobilin çalıntı çıkması üzerine icra dairesine dava açan 23 yaşındaki genç, açtığı davayı kazandı ancak istinaf mahkemesi bu kadarı bozdu. 

Çalıntı aracı trafiğe çıkarmak için 12 bin TL masraf yapan Vedat Oğuz, İstinaf Mahkemesi'nin kararı bozması üzerine hem harcadığı masraftan oldu hem de davayı kaybettiği için 3 bin TL'den fazla mahkeme giderlerini ödeyecek.

Elektrikçilik yapan Vedat Oğuz (23), üç yıl önce amcasının oğlunun düğününe katılmak için gittiği Batman'da icradan ihaleyle araç satışı yapılacağı ilanını gördü. 

Batman 1. İcra Dairesince satışı yapılan 1994 model otomobili 4 bin 200 lira ödeyerek alan Oğuz, aracı çekici yardımıyla Antalya'ya getirdi. 

Oğuz'un tamir ettirdikten sonra araç muayene istasyonuna götürdüğü otomobilinin plaka ile şase numarasının uyuşmadığı anlaşıldı. Otomobili polise teslim etmek zorunda kalan Oğuz, ihaleyi gerçekleştiren İcra Dairesi aleyhine dava açtı.

Batman 4. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen kararda, davacının, aracı her türlü araştırmayı yapmış şekilde ihaleye sunan icra dairelerine güvenerek aldığına işaret edildi.

Davacının, aracı, plaka veya şase numaralarını bir ekspere kontrol yükümlülüğü bulunmaksızın açık arttırmayla satın aldığı vurgulanan kararda, "Bu durumda devletin kusursuz sorumluluk ilkesi gereğince davacıya karşı sorumluluğu doğmuş olup, çalıntı araç nedeniyle davacının ihale, aracı çekme, kasko ve tamir masrafları değerlendirildiğinde davacı bu masrafları aracın kendisinde kalacağına duyduğu güvenle yapmış olduğundan, davalının bu masraf kalemleri için de sorumluluğu bulunmaktadır." ifadesine yer verildi. 

araba

Mahkeme, araç için harcandığı belirlenen 10 bin 735 liranın yasal faiziyle davalıdan alınarak davacıya verilmesini kararlaştırdı.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI KALDIRDI

İki tarafın da yaptığı istinaf başvurusu üzerine dosyayı değerlendiren Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi ise kararında, dava konusu araçta yapılan şase numarası değişikliğinin ancak alanında uzman kişilerce anlaşılabilecek nitelikte olduğuna dikkati çekti. 

"Dava konusu edilen olayın çözümünün özel teknik bilgi gerektirdiği hususu da gözetildiğinde dava konusu aracın icra müdürlüğünce yapılan ihaleyle davacıya satılmasında icra müdürlüğünün herhangi bir kusurlu eylemi bulunmadığı" hükmüne varan üst mahkeme, yerel mahkemenin kararını kaldırdı.

"ARAÇ ÜZERİMDE GÖRÜNDÜĞÜ İÇİN VERGİSİNİ DE ÖDEMEM GEREKİYOR"

Antalya Adliyesinde gazetecilere yaşadıklarını anlatan Vedat Oğuz, ihaleden aldığı aracın kullanılmaz durumda olduğunu söyledi.

Aracı muayeneden geçirip, yeniden trafik tescilini gerçekleştirebilmek için sanayiye götürdüğünü, bütün onarım ve bakımlarını yaptırdığını aktaran aktaran Oğuz, muayene sırasında otomobilin plakasıyla şase numarasının uyuşmadığı anlaşılınca durumu Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne bildirdiğini kaydetti.

Makine Mühendisleri Odasına yönlendirildiğine değinen Oğuz, "Oradan da Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildim. Yapılan incelemede aracın çalıntı olduğu, bana satılan araç olmadığı anlaşıldı. Aracı Oto Hırsızlık Şube Amirliğine teslim ettim. Aracı satın alırken verdiğim, sigorta ve tamiri için harcadığım paralar bir yana araç üzerimde göründüğü için vergisini de ödemem gerekiyor." diye konuştu. 

Yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için dava açtığını belirten Oğuz, Antalya'da yaşamasına rağmen Batman 4. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın her duruşmasına gittiğini söyledi.

 AVUKATLIK VE DAVA GİDERLERİNİ DE ÖDEYECEK

Oğuz, otomobil için harcadığı yaklaşık 11 bin liranın gitmesinin yanı sıra 2 bin 800 liralık avukatlık ve 300 liralık dava giderlerinin de üzerine yüklendiğini savundu.

İstinaf mahkemesinin, aracın çalıntı olduğunu icra memurlarının değil, kendisinin bilmesi gerektiği hükmünde bulunduğuna dikkati çeken Oğuz, "İhaleyle satış yapılırken araca sadece beş dakika kadar bakıp incelememize müsaade ettiler. Bilirkişi bile olsam beş dakika içinde o aracın çalıntı olduğunu anlayamam. O beş dakikada bunu yapamadığım için suçlu benmişim." ifadesini kullandı. 

Oğuz, kesin karar verilip dava dosyası kapatıldığı için Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmaktan başka çaresinin kalmadığını kaydetti. 


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