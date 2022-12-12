Huysuz Virjin'in filmi için düğmeye basıldı

Bir süredir konuşulan, üç yıldır hazırlıkları süren Huysuz Virjin biyografi filmi için hazırlıklar tamamlandı.

MÜSLÜM VE BERGEN'İN YAPIM KADROSU

Filmin araştırma, geliştirme ve içerik oluşturma süreci Müslüm ve Bergen filmlerinin de yaratıcı kadrosu olan ekip tarafından gerçekleştirildi.



Filmin senaryosu Yıldız Bayazıt, Sema Kaygusuz, Gülay Batur, Sıla Bayazıt ve Esen Beyazıt'a ait.

BAŞDANIŞMAN ARMAĞAN ÇAĞLAYAN



Gazeteci Yazar Gülşen İşeri, Projenin araştırma sürecini, Senaryo ekisi ve Erdinç Ulutaş'la birlikte yönetti. Önmüzdeki yıla damga vuracağı beklenen projenin baş danışmanı Armağan Çağlayan Proje avukatı ise H.Oğuz Müftüoğlu.



Alim Yapımın yapımcılığını, Amorf Filmin ortak yapımcılığını üstlendiği Huysuz Virjin sinema filminin 2023 yılında vizyonda olması bekleniyor.



Büyük bir titizlikle yürütülen kast ve yönetmen görüşmelerinin sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak.