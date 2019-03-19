Hollanda'da 3 kişiyi öldüren zanlı yakalandı

3 kişinin hayatını kaybettiği ve 9 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Türkiye doğumlu Gökmen Tanış yakalandı.

Hollanda Polis Teşkilatı'nın Twitter hasapları üzerinden aktardıkları bilgiye göre şüpheli Oudenoord'da gözaltına alındı.

Haberi alan ve bölgeye yakın yaşayan Türkler, Tanış'ın ruhsal sorunları olan biri olduğu ve önceden cezaevinde kaldığı bilgisini aktardı.

Hollanda Kralı Willem-Alexander, saldırıdan sonra yayınladığı mesajında: "3 kişinin öldüğü saldırı nedeniyle çok üzgünüz. Saldırıdan etkilenenlerin ve ailelerinin yanındayız." ifadelerine yer verdi.