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Hollanda'da 3 kişiyi öldüren zanlı yakalandı
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Dünya - - Editör: Armoni BAYAR

Hollanda'da 3 kişiyi öldüren zanlı yakalandı

Dün Hollanda'nın Utrecht şehrinde tramvay istasyonunda gerçekleşen silahlı saldırının şüphelisi yakalandı.

3 kişinin hayatını kaybettiği ve 9 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Türkiye doğumlu Gökmen Tanış yakalandı.

Hollanda Polis Teşkilatı'nın Twitter hasapları üzerinden aktardıkları bilgiye göre şüpheli Oudenoord'da gözaltına alındı.

Haberi alan ve bölgeye yakın yaşayan Türkler, Tanış'ın ruhsal sorunları olan biri olduğu ve önceden cezaevinde kaldığı bilgisini aktardı.

Hollanda Kralı Willem-Alexander, saldırıdan sonra yayınladığı mesajında: "3 kişinin öldüğü saldırı nedeniyle çok üzgünüz. Saldırıdan etkilenenlerin ve ailelerinin yanındayız." ifadelerine yer verdi.


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