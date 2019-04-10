Hesap dondursanız bile Facebook veri toplamaya devam ediyor

Cnet.com'daki habere göre, hesabın tamamı silinmesi halinde tüm veriler siliniyor. Aksi halde hesap dondurulduğunda online takibe devam ediliyor. Habere göre Facebook, kullanıcıların tekrar kullanıma devam etme ihtimaline karşılık veri toplamayı sürdürüyor.

Güvenlik uzmanlarıysa, dondurulmuş hesaplardan veri toplama konusunun kullanıcıyı yanıltabileceği konusunda uyardı.

Facebook, kullanıcıların Facebook Pixel ya da sayfalardaki paylaş butonu gibi eklentiler sayesinde hesaptan çıkış yapılsa bile onların internet hareketleri hakkında veri toplayabiliyor.

Facebook ise hesabı dondurmanın bir veri gizliliği ölçümü olmadığını, bunun sitedeki diğer insanların gizliliği için olduğunu açıklıyor.

Bu şekilde internette, kullanıcı kendini diğer insanlardan gizlese bile Facebook o kullanıcı hakkında veri toplamaya devam ediyor. Facebook, kullanıcılara veri toplanmasını istemedikleri takdirde hesaplarını tamamen silmelerini öneriyor.