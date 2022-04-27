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Hentbol'da Sponsorluk Anlaşması
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Spor - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Hentbol'da Sponsorluk Anlaşması

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ve Molten Genel Müdürü Aksel Kazan arasında yapılan imza töreniyle Molten, hentbol topları bundan sonra Türkiye genelinde yapılacak bütün Hentbol karşılaşmalarının resmi markası ve topu oldu.

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Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ve Molten Genel Müdürü Aksel Kazan arasında yapılan imza töreniyle Molten hentbol topları bundan sonra Türkiye genelinde yapılacak bütün Hentbol karşılaşmalarının resmi markası ve topu oldu.

DÜNYA'NIN EN İYİLERİNDEN

Törende konuşan THF Başkanı Kılıç, hedeflerinin büyük olduğunu ve bu hedeflerie de rdünyanın en önemli markalarıyla iş birliği yaparak ulaşmak istediklerini belirterek, "Molten de top konusunda dünyanın en önde gelen firmalarından biri. Molten, Uluslararası Hentbol topudur. Bu iş birliğini sağladığımız için çok mutluyuz ve hentbolun yükseliiş için bu desteği çok kıymetli buluyoruz. " diye konuştu.

HENTBOL ARTIK SOKAĞA İNECEK

"ilk günden beri aynı şeyi söylüyorum. Hentbol artık sokağa inecek, hentbol artık halkın arasına karışacak ve sonunda hentbolu arçu ettiğimiz seviyelere uçuracağız." şeklinde konuşan Kılıç, bunu önenli markalarla iş birliği yaparak başarabileceklerini ve sağladıkları her kaynağı daha güçlü kulüpler oluşturabilmek için kuluplere aktarma istediklerini dile getirdi. Daha güçlü kulüpler oluşturmak ve daha güçlü sporcular bulmak istediklerini kaydeden Kılıç, daha geniş bir sporcu havuzundan yararlanan milli takımın da olimpiyat yolculuğuna çıkmasını, Türkiye'yi hentbol branşında olimpiyatlarda temsil etmek istediklerini aktardı.

BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN

Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, "Güçlenerek, daha çok var olarak, güçlü bir iletişimle hentbol geişmeye devam ediyor. Sizlerde bizi izlemeye devam edin lütfen". ifadelerini kullandı.

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