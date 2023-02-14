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Hentbol Camiası'nın Acı Günü
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Spor - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Hentbol Camiası'nın Acı Günü

Yüzyılın en büyük felaketi olarak adlandırılan depremde Antakya'da yaşadığı evin enkazında kalan A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ve 5 yaşındaki oğlu, Çınar Kütahya hayatını yitirdi.

Yüzyılın en büyük felaketi olarak adlandırılan depremde Antakya'da yaşadığı evin enkazında kalan A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ve 5 yaşındaki oğlu, Çınar Kütahya hayatını yitirdi.

Hentbol Federasyonu'nun yayınladığı duyuruda şu ifadeler yer aldı:" Türkiye Hetbol Federasyonu olarak anısını her zaman yaşatacağımız, A Milli Hentbol Takımı kaptanımız olarak ülkemizi en üst seviyede temsil eden ve Hatay Büyükşehir MBelediyesi Spor Kulübü'nde forma giyen merhum Cemal Kütalya ile oğlu, Çınar Kütahya'ya Allah'tan rahmet, kederli yakınları ve hetbol caiasına başsağlığı dileriz."

"Merhum Cemal Kütahya'nın aynı enkazda bulunan ve sağ olarak kurtarılmalarını dilediğimiz dört aylık hamile eşi Pelin Kütahya ve kayınvalidesi Nurten Mutlu'ya henüz ulaşılamadı."


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