Sağlık Bakanlığı'ndan Sarı Serum Uyarısı: Ciddi Riskler Taşıyor!

Son günlerde popüler hale gelen ve farklı sağlık sorunlarına iyi geldiği iddiasıyla kullanılan sarı serum hakkında Sağlık Bakanlığı önemli bir uyarıda bulundu. Bakanlık, bu serumun yalnızca hekim onayıyla ve uygun sağlık kuruluşlarında uygulanabileceğini belirterek, bilimsel olarak kanıtlanmış bir faydasının olmadığını vurguladı.

Bakanlık Açıklaması:

Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabı "Sağlıklı Çözüm" üzerinden yaptığı açıklamada, sarı serumun içeriğinde çeşitli vitaminler, mineraller, mide koruyucular, kas gevşeticiler ve ağrı kesiciler bulunduğunu ancak bunların rastgele uygulanmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Ağız yoluyla beslenemeyen veya vitamin eksikliği yaşayan kişilere, yalnızca doktor kontrolünde uygulanması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sarı serumun aşırı yorgunluk, gribal enfeksiyonlar veya akşamdan kalma gibi durumlarda iyileştirici etkisi olduğuna dair herhangi bir bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Hekim onayı olmadan uygulanan bu tür serumlar, kişiye özel sağlık riskleri taşıyabilir."

Ciddi Sağlık Riskleri Barındırıyor

Bakanlık, serumun içeriğinde bulunan bazı maddelerin bilinçsiz kullanımda tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini belirtti. Özellikle magnezyum içeren serumların, böbrek hastalığı olan veya idrar söktürücü ilaç kullanan bireylerde kalp ritim bozukluklarına neden olabileceği vurgulandı.

Bunun yanı sıra:

Hızlı verilen serumlar tansiyon düşüklüğü, bilinç kaybı ve bayılmaya yol açabilir.

Damar içi sıvılar, yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlıkları olan kişilerde ciddi olumsuzluklara sebep olabilir.

Aşırı B vitamini alımı, alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Serumun miktar ve akış hızının doğru ayarlanmaması, sıvı-elektrolit dengesizliği, böbrek yetmezliği ve beyin ödemine sebep olabilir.

Hekim Onayı Şart!

Sağlık Bakanlığı, vatandaşların sarı serum gibi damar yoluyla uygulanan destekleyici tedavileri, yalnızca doktor reçetesiyle ve yetkili sağlık kuruluşlarında alması gerektiğini hatırlatarak, bu tür bilinçsiz uygulamalardan kaçınılmasını tavsiye etti.

Son dönemde bu tür serumlara bağlı sağlık sorunlarının arttığını belirten uzmanlar, kontrolsüz ve bilinçsiz serum kullanımının özellikle kronik hastalar için ölümcül olabileceği konusunda uyardı.