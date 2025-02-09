Meclis’te Hareketli Hafta: Yeni Yasalar ve Araştırmalar Masada

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 11 Şubat itibarıyla yoğun bir gündemle çalışmalarına devam edecek. Bu hafta, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu, sanayi ve ticaret alanındaki yeni düzenlemeler, İklim Kanunu ve Kartalkaya otel yangınına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulması gibi konular Genel Kurul’da ele alınacak.

Adalet Akademisi’nde Yenilikler

Meclis Genel Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi üzerinde görüşmelerine devam edecek. Bu düzenleme ile 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar, Adalet Bakanı tarafından akademide öğretim elemanı olarak görevlendirilebilecek. Ayrıca, akademi bünyesinde Hukuk Araştırmaları Merkezi oluşturularak yargı alanında bilimsel çalışmaların artırılması sağlanacak.

Sanayi ve Ticarette Cezalar Artıyor

Genel Kurul, sanayi ve ticaret alanındaki yeni düzenlemeleri de ele alacak. Yasa taslağına göre, ilgili kurallara uymayan işletmelere 12 bin 20 TL’den 482 bin 204 TL’ye kadar idari para cezaları verilebilecek. Bunun yanı sıra, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), KOSGEB’e ödeyeceği aidatları artırabilecek.

Ölçü ve ölçü aletleriyle ilgili yeni kurallara uymayanlara 5 bin TL’den 50 bin TL’ye kadar ceza kesilecek.

TÜBİTAK’tan Öğrencilere Burs Desteği

Yüksek öğrenim gören öğrenciler için TÜBİTAK tarafından bağımsız bir burs programı hayata geçirilecek. Bu burslar, öğrencilerin bilimsel araştırma yapmasını teşvik etmek ve akademik çalışmalarını desteklemek amacıyla verilecek.

İklim Kanunu Meclis Gündemine Geliyor

AK Parti’nin hazırladığı İklim Kanunu Teklifi Meclis Başkanlığı’na sunulacak. Bu düzenleme, iklim değişikliğiyle mücadelede kamu kurum ve kuruluşlarına yeni yükümlülükler getirecek. Ayrıca, 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yerel iklim değişikliği eylem planları hazırlanacak ve sıfır atık sistemi yaygınlaştırılacak.

Kartalkaya Otel Yangını İçin Araştırma Komisyonu Kuruluyor

Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde çıkan otel yangınıyla ilgili bir Meclis Araştırma Komisyonu oluşturulacak. 22 üyeden oluşacak komisyonun başkanlığını AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok’un üstlenmesi bekleniyor. Komisyon 3 ay boyunca çalışmalarını sürdürecek ve gerekirse görev süresi uzatılabilecek.

Meclis Komisyonları Yoğun Çalışacak

Meclis’te birçok komisyon, güncel konulara ilişkin önemli görüşmeler yapacak:

Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmalara dair 5 yeni kanun teklifini değerlendirecek.

Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 2024 Yılı Yıllık Raporu’nu görüşecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) yetkilileri, Yapay Zeka Araştırma Komisyonu’nda sunum yapacak.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Erzurum ve Erzincan’daki cezaevlerinde denetlemelerde bulunacak.

Siyasi partilerin grup toplantıları ise 13 ve 14 Şubat’ta gerçekleşecek.