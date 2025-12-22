Dolar
42,8172 %0.02
Euro
50,3458 %0.36
Gram Altın
6.087,40 % 1,93
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Yusuf Güney Serbest Bırakıldı

Yusuf Güney Serbest Bırakıldı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Yusuf Güney Serbest Bırakıldı
Okunma Süresi: 2 dk

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması çerçevesinde ünlü şarkıcı Yusuf Güney, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Güney, burada gerekli muayenelerden geçirildi.

Gözaltı Süreci ve Sağlık Kontrolü

Yusuf Güney'in gözaltına alınmasının ardından sağlık kontrolü için hastaneye sevk edilmesi dikkat çekti. Jandarma eşliğinde hastaneye getirilen Güney, sağlık muayenesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na yönlendirildi. Burada uyuşturucu testi için kan ve saç örnekleri alındı. Tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından, Güney serbest bırakıldı.

Diğer Ünlü İsimler ve Gelişmeler

Soruşturma kapsamında daha önce adresinde bulunamayan oyuncu Melisa Döngel'in de pazar günü gözaltına alındığı bildirildi. Döngel, gerekli işlemler sonrasında serbest bırakıldı. Bu gelişmeler, ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturmanın kapsamının genişlediğini ve dikkatlerin bu alanda yoğunlaştığını göstermektedir.

İstanbul'da yürütülen bu tür soruşturmalar, toplumsal etki yaratan olaylar olarak dikkat çekmekte ve kamuoyunda geniş yankı bulmaktadır. Yetkililer, bu tür durumların önlenmesi için çeşitli önlemler almaya devam etmektedir. Söz konusu soruşturmanın seyrinin nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ediyor.

#Gündem Haberleri
#Uyuşturucu Operasyonu
Gaziantep FK ve Galatasaray Maç Tarihi Belli Oldu
Gaziantep FK ve Galatasaray Maç Tarihi Belli Oldu
#Gündem / 22 Aralık 2025
Suriye'ye Kritik Ziyaret: Bakan Fidan ve Şeybani'den Açıklamalar
Suriye'ye Kritik Ziyaret: Bakan Fidan ve Şeybani'den Açıklamalar
#Politika / 22 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
İskenderun'da Drone Destekli Operasyonla Aranan Hükümlü Yakalandı
İskenderun'da Drone Destekli Operasyonla Aranan Hükümlü Yakalandı
Gündem
Okul Müdürü Ender Kara'nın Sağlık Durumu ve Kimliği Hakkında Bilgiler
Okul Müdürü Ender Kara'nın Sağlık Durumu ve Kimliği Hakkında Bilgiler
İlayda Güvenç: Miss Turkey 2025 Finalisti Kimdir?
İlayda Güvenç: Miss Turkey 2025 Finalisti Kimdir?
Uzaylılarla Tanışmak İçin Geri Sayım Başladı: Ünlü Bilim İnsanı Tarih Verdi
Uzaylılarla Tanışmak İçin Geri Sayım Başladı: Ünlü Bilim İnsanı Tarih Verdi
Kupada Derbi Heyecanı: Fenerbahçe Beşiktaş Maçı Ne Zaman?
Kupada Derbi Heyecanı: Fenerbahçe Beşiktaş Maçı Ne Zaman?
Asgari Ücrette Beklentiler ve Uzman Görüşleri
Asgari Ücrette Beklentiler ve Uzman Görüşleri
Yüksel Aksu ile Deniz Barut'un Evliliği Ortaya Çıktı
Yüksel Aksu ile Deniz Barut'un Evliliği Ortaya Çıktı
Mersin'de Okul Bahçesinde Tüfekle Vurulma Olayı
Mersin'de Okul Bahçesinde Tüfekle Vurulma Olayı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft