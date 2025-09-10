Dolar
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2025-2026 Akademik Takvimi: Üniversitelerin Açılış Tarihleri

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2025-2026 Akademik Takvimi: Üniversitelerin Açılış Tarihleri

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2025-2026 Akademik Takvimi: Üniversitelerin Açılış Tarihleri
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2025-2026 akademik yılı için üniversitelerin açılış tarihlerini belirledi. Üniversite eğitimi alacak yeni öğrenciler ile mevcut öğrenciler, eğitim döneminin başlama tarihlerini merakla bekliyor. 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası, ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarının başlangıç tarihleri, akademik takvim üzerinden takip ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerdeki üniversitelerde derslerin başlamasına kısa bir süre kaldı.

Üniversitelerin Açılış Tarihleri

Yeni akademik yılın başlamasıyla birlikte yükseköğretim kurumlarına kayıt olan veya eğitimine devam eden öğrenciler için heyecan dorukta. YÖK tarafından belirlenen takvime göre, üniversiteler en erken 15 Eylül'de kapılarını öğrencilerine açacak. Ancak, her üniversitenin başlangıç tarihi farklılık göstermektedir. 2025 YKS puanlarıyla yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri ve ders seçme süreçlerinin tamamlanmasının ardından dersler başlayacak.

Devlet ve vakıf üniversiteleri arasında açılış tarihleri değişiklik göstermektedir. Örneğin, İstanbul Üniversitesi 15 Eylül'de eğitim yılına başlarken, diğer bazı üniversiteler ise 22 Eylül ve sonrasında derslere başlayacaktır. İşte bazı üniversitelerin açılış tarihleri: İstanbul Üniversitesi 15 Eylül, Marmara Üniversitesi 22 Eylül, Boğaziçi Üniversitesi 22 Eylül, İTÜ ve Yıldız Teknik Üniversitesi 29 Eylül, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 22 Eylül, Ankara Üniversitesi 22 Eylül, Milli Savunma Üniversitesi ise 29 Eylül'de derslere başlayacak. Ayrıca, Bahçeşehir Üniversitesi 22 Eylül'den itibaren, Yeditepe Üniversitesi ve Beykent Üniversitesi ise 6 Ekim'de eğitim faaliyetlerine başlayacaktır.

Öğrencilerin, her üniversitenin kesin ders başlangıç tarihleri için resmi internet sitelerini takip etmeleri önerilmektedir. Bu sayede, akademik takvimdeki değişikliklerden haberdar olup, kayıt ve ders seçim süreçlerini zamanında gerçekleştirebilirler.

