YDS 2 Başvuru Süreci ve Detayları

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Türkiye'de akademik kariyer ve kamu personeli alımında önemli bir kriter olarak öne çıkmaktadır. 2025 yılı ikinci dönem sınavı (YDS/2) için başvuru sürecinin başlaması, adaylar tarafından merakla bekleniyordu. ÖSYM, YDS/2 için başvuru tarihlerini açıkladı ve adayların bu süreçte nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgi verdi.

YDS/2 Başvuru Tarihleri

YDS/2 başvuruları, 30 Eylül 2025 tarihinde başlayacak ve 8 Ekim 2025 tarihinde sona erecektir. Adayların başvurularını gün içerisinde saat 10.00 itibarıyla gerçekleştirebilmeleri beklenmektedir. Ayrıca, başvuru sürecini kaçıranlar için 15 Ekim 2025 tarihinde geç başvuru imkanı da sağlanacaktır. Bu tarihler, adayların zamanında hazırlık yapabilmeleri ve başvurularını tamamlayabilmeleri açısından kritik öneme sahiptir.

Başvuru Ücreti Bilgisi

2025 YDS/2 başvuru ücreti, ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzunda belirtilecektir. Önceki YDS sınavında belirlenen 850,00 TL'lik başvuru ücretinin, bu sınavda da benzer bir seviyede olacağı öngörülmektedir. Adayların başvuru ücretini ödemeden başvuru işlemlerinin tamamlanmayacağı unutulmamalıdır.

YDS/2 Başvuru Süreci Nasıl İşleyecek?

YDS/2 başvurusu tamamen online olarak gerçekleştirilecektir. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden başvuru işlemlerini yapacaklardır. Başvuru adımları şu şekildedir:

Öncelikle ÖSYM AİS sistemine giriş yapılmalıdır. Giriş için T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresi gerekmektedir. Şifreye sahip olmayan adaylar, e-Devlet üzerinden ya da ÖSYM başvuru merkezlerinden şifrelerini alabilirler. Giriş yapıldıktan sonra, YDS/2 2025 sınavı seçilerek başvuru formu doldurulmalıdır. Bu formda kişisel bilgiler, dil tercihi (İngilizce, Almanca vb.) ve sınav merkezi seçimi yapılacaktır. Adayların, güncel bir fotoğraf yüklemeleri ve gerekirse engelli adaylar için ek belgeler sunmaları da gerekebilir. Başvuru ücreti, banka şubeleri, ATM'ler veya online bankacılık yoluyla ödenebilir. Ödemeden sonra başvuru onaylanmalı ve dekont saklanmalıdır.

YDS/2 başvurularının detayları ve süreci hakkında daha fazla bilgi almak isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi web sitesini takip etmeye devam edebilirler. Sınav hazırlıkları için zaman kaybetmeden harekete geçmek, adayların başarı şansını artıracaktır.