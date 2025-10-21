Dolar
VGM BURS BAŞVURUSU BAŞLADI! 2025-2026 VGM yükseköğrenim burs başvuruları nasıl yapılır, ne kadar?

VGM BURS BAŞVURUSU BAŞLADI! 2025-2026 VGM yükseköğrenim burs başvuruları nasıl yapılır, ne kadar?

Yayınlanma 14
14
VGM BURS BAŞVURUSU BAŞLADI! 2025-2026 VGM yükseköğrenim burs başvuruları nasıl yapılır, ne kadar?
Okunma Süresi: 2 dk

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025-2026 eğitim yılı için yükseköğrenim burs başvurularını başlattı. Maddi destek arayışında olan üniversite öğrencileri, VGM burs başvurusunun nasıl yapılacağı ve hangi şartların gerektiği konusunda bilgi edinmeye çalışıyor. Başvurular, VGM’nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte VGM burs başvuru ekranı, adım adım başvuru rehberi ve detaylar.

VGM Üniversite Burs Başvuruları Başladı

Her yıl düzenli olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi destek sağlamak amacıyla verilen VGM bursları için başvurular 21 Ekim 2025 tarihi itibarıyla başlamıştır. VGM’nin yaptığı resmi duyuruya göre, üniversite öğrencileri için burs başvuruları yalnızca çevrimiçi platformda alınmaktadır. Öğrenciler, VGM burs başvuru sürecine dair detayları öğrenmek için resmi web sitesini ziyaret etmektedir.

Burs Başvuru Ekranı ve Başvuru Adımları

Burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, aşağıdaki adımları takip ederek işlemlerini tamamlayabilirler:

  1. www.vgm.gov.tr adresine giriş yapın.
  2. Ana sayfada bulunan 'Burs Hizmetleri' sekmesine tıklayın.
  3. Açılan ekranda 'Yükseköğrenim Burs Başvurusu' bağlantısını seçin.
  4. TC kimlik numarası, doğum tarihi ve anne-baba adını girerek başvuru formunu doldurun.

Başvuru Süresi ve Değerlendirme

VGM, burs başvuru süresinin 31 Ekim 2025 tarihinde sona ereceğini bildirmiştir. Bu durumda, öğrencilerin başvuruları için yaklaşık iki haftalık bir süre bulunmaktadır. Başvuru süresi tamamlandıktan sonra, adayların başvuruları değerlendirilecek ve sonuçlar VGM’nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Kimler VGM Bursuna Başvurabilir?

VGM yükseköğrenim bursuna başvuruda bulunabilecek öğrenciler belirli kriterlere tabi tutulmaktadır. Burs verilmeyecek öğrenciler arasında; sürekli bir işte çalışarak asgari ücret düzeyinde gelir elde edenler, polis akademisi ve askeri okul öğrencileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, kamu kurumlarından burs veya eğitim yardımı alanlar ile bir önceki yıl VGM bursunu almış olup başarısızlık nedeniyle bursu kesilen öğrenciler yer almaktadır.

2025 yılı itibarıyla VGM tarafından belirlenen burs miktarları ise; ortaöğrenim için aylık 1250 TL, yükseköğrenim için aylık 3000 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu için de aylık 3000 TL olarak belirlenmiştir. Bu burslar, öğrencilere eğitim hayatları boyunca önemli bir maddi destek sağlamayı hedeflemektedir.

