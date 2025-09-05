Türkiye'de Transfer Dönemi Ne Zaman Sona Eriyor?

Yaz transfer dönemi, Türkiye futbolunda heyecan dolu anlarla devam ederken, kulüpler kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir çaba harcıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), transfer sürecinin sona ereceği tarihi resmen duyurdu. Süper Lig'deki transfer hareketliliği sürerken, futbolseverler ve kulüpler bu kritik tarihe odaklanmış durumda. Peki, Türkiye'de transfer dönemi ne zaman kapanacak? İşte bu konudaki detaylar.

Süper Lig Transfer Sezonunun Kapanış Tarihi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8 Mayıs 2025 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında 2025-2026 futbol sezonu için transfer ve tescil dönemlerini belirledi. Resmi açıklamaya göre, Süper Lig'deki yaz transfer dönemi, yani Birinci Transfer ve Tescil Dönemi, 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23:59’da sona erecek. Bu tarih, kulüplerin transfer süreçlerini sonlandırmaları için kritik bir eşik oluşturuyor.

Her yıl olduğu gibi, kulüplerin transfer stratejileri ve ihtiyaçları doğrultusunda bu dönemde yoğun bir çalışma sergilemesi bekleniyor. Takımlar, mevcut kadrolarını güçlendirmek, yeni oyuncular almak ve bazı oyuncuları göndermek için yoğun bir mesai harcarken, bu süreçte yaşanan gelişmeler de futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Süper Lig'deki rekabetin artması, kulüplerin transfer dönemine daha fazla önem vermesine neden oluyor.

Sonuç olarak, Türkiye'deki transfer dönemi 12 Eylül 2025 tarihinde sona erecek. Kulüplerin bu tarihe kadar transfer hamlelerini gerçekleştirmeleri gerekecek. Transfer döneminin son gününde yaşanacak son dakika gelişmeleri, futbol dünyasında merakla bekleniyor.