TOKİ Yüzde 25 İndirim Kampanyası Başlıyor

TOKİ, konut sahibi vatandaşları için heyecan verici bir indirim kampanyası başlattığını duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, borçlarını kapatmak isteyen TOKİ kullanıcılarına yüzde 25 indirim fırsatı sunulacağını bildirdi. Bu kampanya, ev sahibi olmanın yanı sıra borç yükünü azaltmak isteyen pek çok vatandaş için önemli bir fırsat sunuyor.

Kampanyadan Kimler Faydalanabilir?

TOKİ'nin düzenlediği indirim kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlar için belirli şartlar bulunmaktadır. Borcunun tamamını kapatmayı hedefleyenler, doğrudan yüzde 25 indirimden yararlanma şansına sahip olacaklar. Bunun yanı sıra, borcunun yalnızca bir kısmını ödemek isteyenler de, bakiye borcunun en az yüzde 25'ini ödemeleri koşuluyla aynı indirim oranından faydalanabilecekler. Bu durum, borçlarını azaltmak isteyen ancak tüm borçlarını kapatamayan vatandaşlar için esneklik sağlıyor.

Başvuru Tarihleri ve Şartlar

TOKİ indirim kampanyası için başvurular, 22 Eylül 2025 tarihinde başlayacak ve 17 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecektir. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar konut satışları gerçekleşmiş olan projelere ait hak sahipleri arasında yer almalıdır. Ayrıca, taksitleri en geç 2024 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla başlayan ve halen devam eden hak sahipleri bu kampanyadan faydalanabilir. Ancak, kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan hak sahipleri, kampanyadan yararlanma hakkına sahip olmayacaklardır.

Bu kampanya, konut sahibi olmanın zorluklarını hafifletmeyi ve vatandaşların borç yükünü azaltmayı hedefliyor. TOKİ'nin sağladığı bu fırsat, birçok aile için önemli bir destek olacak gibi görünüyor. Kampanyanın detayları ve başvuru süreci, TOKİ'nin resmi kanalları aracılığıyla takip edilebilir.