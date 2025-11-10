TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi ve Teslim Tarihleri

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi için başvurular, 10 Kasım 2025 tarihinde başlayacak ve 19 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. Bu kapsamlı proje, Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda konut sahibi olma imkanı sunmayı hedefliyor. Başvurular, e-devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek ve bu durum, birçok kişinin konut edinme sürecine katılmasını kolaylaştıracak. Proje, Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı konut projelerinden biri olma özelliği taşıyor.

Projenin Detayları ve İlk Teslim Tarihleri

Proje kapsamında inşa edilecek konutların ilk teslimat tarihi, Mart 2027 olarak planlanıyor. TOKİ, bu konutları 1+1 ve 2+1 seçenekleriyle, yatay mimari anlayışına uygun olarak tasarlayacak. Ayrıca, projenin sosyal yönü de göz önünde bulundurularak, şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler ve 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler için özel kontenjanlar oluşturulmuş durumda. Şehit aileleri ve gaziler için yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu aileler için yüzde 10, emekliler ile 18-30 yaş arasındaki gençler için ise yüzde 20 kontenjan ayrılacak.

Başvuru Koşulları ve Gelir Sınırları

Başvuru yapmak isteyenlerin, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve tapuda kendilerine, eşlerine veya çocuklarına ait bir konut olmaması gerekiyor. Hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için 145 bin lira ve diğer iller için ise 127 bin lira olması şartı da aranacak. Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin lira ile başlayacak ve devlet güvencesi altında, yüzde 10 peşinat ile 240 ay vade imkanı sunulacak. Taksitler, İstanbul'da 7 bin 313 lira, diğer illerde ise 6 bin 750 lira olarak belirlenecek.

Projenin İnşaat Süreci ve Şehir Dağılımı

Projenin inşaat ve ihale süreçleri, Kasım 2025 itibarıyla başlayacak. İlk kura çekimlerinin ise Aralık 2025'te yapılması planlanıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya, en fazla konutun inşa edileceği şehirler arasında yer alıyor. Proje kapsamında inşa edilecek toplam konut sayısının beşte biri İstanbul’da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin detaylarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "81 ilimizde toplam 500 bin sosyal konut üreteceğiz, bunlardan 100 binini İstanbul’da inşa edeceğiz," ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca, TOKİ eliyle uygun şartlarda kiralanacak 15 bin konutun da olacağı bildirildi.

Bu proje, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi amaçlarken, aynı zamanda sosyal konut ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Başvuruların başlamasıyla birlikte, birçok ailenin konut sahipliği yolunda önemli bir adım atması bekleniyor.