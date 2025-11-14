TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi için Başvuru Süreci Başladı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinin başvuru süreci 10 Kasım 2025 tarihinde başladı. Dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda konut sahibi olmasını hedefleyen bu proje, özellikle konut ihtiyacının yüksek olduğu bölgelerde önemli bir fırsat sunuyor. Başvuru süreci, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının (TCKN) son rakamına göre düzenlenmiş olup, bu sayede başvuru yoğunluğunun önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Başvuru Tarihleri ve Günleri

Başvurular, e-Devlet üzerinden ya da Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası'nın yetkili şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. TOKİ, başvuruların ilk beş gününde TCKN'nin son rakamına göre alınacağını duyurdu. Buna göre, TCKN'sinin son rakamı 0 olanlar 10 Kasım 2025, 2 olanlar 11 Kasım 2025, 4 olanlar 12 Kasım 2025, 6 olanlar 13 Kasım 2025 ve 8 olanlar 14 Kasım 2025 tarihlerinde başvuru yapabilecek. 15 Kasım 2025 tarihinden itibaren ise başvuru sistemi tüm vatandaşlara açılacak. Başvuru süreci 19 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek.

Projenin Amacı ve Kapsamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından desteklenen bu sosyal konut projesi, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi olarak nitelendiriliyor. Proje kapsamında 81 ilde inşa edilecek olan 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasına katkı sağlamayı hedefliyor. TOKİ, projeyi yatay mimari ve geleneksel mahalle dokusuna uygun bir şekilde gerçekleştirecek.

Konutların İnşa Edileceği İlçeler

Proje kapsamında en fazla konutun inşa edileceği iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya öne çıkıyor. İstanbul'da 100 bin sosyal konut planlanırken, Ankara'da 30 bin 823, İzmir'de 21 bin 20, Bursa'da 17 bin 225 ve Konya'da 15 bin konut inşa edilmesi hedefleniyor. Her ilde, konutların inşa edileceği ilçeler belirlenmiş olup, bu ilçelerde altyapı ve ulaşım imkanları da dikkate alınarak seçimler yapılmıştır.

Proje detayları ve ilçe bazında konut sayıları hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi, dar gelirli ailelerin yaşam standartlarını yükseltmeyi ve konut fiyatlarının dengelenmesini sağlamayı amaçlıyor.