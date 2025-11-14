Telef Olan Annesinin Yanında Bekleyen Sıpa Yeni Yuvasında

Hatay'da meydana gelen bir trafik kazası sonrası annesini kaybeden eşek sıpası, Hatay Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından koruma altına alındı. Sıpa, yeni yuvasında başka eşeklerle birlikte yaşamaya başladı. Bu olay, hayvanların duygusal bağlarını ve insanlık durumuna olan duyarlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaza ve Sonrası

Geçtiğimiz günlerde Reyhanlı ilçesi Antakya-Reyhanlı yolu Beşaslan Mahallesi mevkiinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir eşeğe araç çarptı. Kazanın ardından eşek telef olurken, yanında bulunan sıpa kazayı yara almadan atlattı. Sıpa, annesinin başından saatlerce ayrılmayarak duygusal anlar yaşattı. Bu görüntüler, olayı görenlerin yüreklerini burkarken, sıpanın yalnız kalması da dikkat çekti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin Müdahalesi

Yalnız kalan sıpa, Hatay Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Veteriner hekim tarafından yapılan muayenede sıpanın sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi. Barınak sorumlusunun verdiği bilgilere göre, sıpa burada başka eşeklerle birlikte yaşamaya başladı. Hayvan Barınağı Sorumlusu Deniz Avcı, "Sıpanın sağlık durumu genel olarak iyi. Burada 6 eşek daha var ve onları sahiplendirmeyi bekliyoruz" dedi.

Barınakta Yaşam ve Sahiplendirme

Deniz Avcı, sıpanın barınakta yabancılık çekmediğini belirtti. Aynı zamanda, güçten düşmüş eşeklerin de toplandığını ve bu hayvanların ücretsiz olarak sahiplendirilmek üzere hazırlandığını ifade etti. “Bu sıpa, Antakya-Reyhanlı yolunda annesine bir aracın çarpması sonucunda bize ulaştı. Ekiplerimiz tarafından hızlı bir şekilde buraya getirildi” diye ekledi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin bu tür olaylara duyarlılığı, hayvanların korunması ve bakımı konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sıpa ve diğer eşeklerin yeni yuvalarında mutlu bir yaşam sürmeleri için çalışmalar devam ediyor.